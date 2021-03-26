"Diritti tv in America grazie a Commisso. Abolizione Fair Play Finanziario favorisce la Fiorentina"

Mondo del calcio e finanza, uno dei maggiori esperti in materia, il giornalista Marco Bellinazzo, ha parlato a Lady Radio

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di dinamiche economiche legate al mondo del calcio, è intervenuto su Lady Radio per commentare i recenti sviluppi sul versante del Fair Play Finanziario e su quello dei diritti tv:

“Commisso e i diritti negli USA? Non che la Serie A non ci arrivasse prima, in America, ma in questo passaggio alla CBS il presidente viola ha giocato un ruolo di primo piano. E devo dire che questo ha contribuito a riaccendere l’interesse per il nostro campionato Oltreoceano. Insieme ai diritti nazionali, la Lega spera di contenere le perdite, che ci saranno gioco-forza dato ciò che sta accadendo nel mondo

La caduta del Fair Play Finanziario è strettamente legata alla pandemia. La manovra non ha fallito sul piano della riduzione delle perdite, ma ha cristallizzato un po’ troppo il sistema. Allora si cerca di permettere anche la crescita di club di livello minore. Entro fine anno verrà presa una decisione, ma credo che non si guarderà più ai bilanci delle stagioni precedenti, bensì alla salute economica e alla possibilità di conciliare investimenti, spese e ricavi. In questo modo, la crescita diventa sostenibile senza nessuna asfissia.

Il modello di Champions promosso da dieci anni a questa parte ha ridotto lo spazio per i campionati maggiori: questo ha creato un canale preferenziale per club di leghe minori che hanno fatto sempre la Champions e sono cresciuti, mentre altri club magari blasonati delle principali leghe europee si sono trovati estromessi (come la Fiorentina, che arrivò due volte quarta quando il quarto posto non qualificava). Questo, in sostanza è stato il fallimento dell’ultima riforma UEFA”.

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