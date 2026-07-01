Bellinazzo avvisa Paratici: “La Fiorentina può spendere, ma il conto arriverà al ritorno in Europa”

Il giornalista del Sole 24 Ore analizza la sanzione UEFA, spiega i margini di manovra sul mercato e le condizioni da rispettare in futuro

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare chiarezza sulla situazione della Fiorentina dopo la sanzione inflitta dalla UEFA per il mancato rispetto di uno dei parametri previsti dal nuovo fair play finanziario. Secondo Bellinazzo, il sistema di controllo europeo segue criteri differenti rispetto a quelli della FIGC, basandosi sull'anno solare anziché sulla stagione sportiva.

“La Fiorentina ha violato uno dei due paletti essenziali del nuovo fair play finanziario, un parametro che la UEFA valuta diversamente rispetto alla Federazione Italiana nel senso che fa un ragionamento sull'anno solare anziché sulla stagione calcistica. Questo per evitare la corsa alle cessioni entro il 30 giugno e privilegiare la capacità dei club di mantenere un equilibrio tra ricavi e spese da gennaio a dicembre. Non facendo le coppe l'anno prossimo la Fiorentina non avrà lo stesso problema, ma se e quando ci tornerà dovrà comunque stare attenta". Bellinazzo ha poi spiegato che la Fiorentina dovrà pagare integralmente la multa, senza poter ricorrere a un settlement agreement con la UEFA. L'assenza dalle competizioni europee nella prossima stagione consentirà al club di avere maggiore libertà sul mercato, ma un eventuale ritorno nelle coppe comporterà una nuova verifica dei conti, tenendo in considerazione anche le spese sostenute nell'annata in corso.“Nel caso specifico della Fiorentina non si è ritenuto necessario un settlement agreement, quindi il club dovrà pagare per intero la multa e, quando tornerà in Europa, dovrà dimostrare di essere stata diligente e di aver corretto il gap nel triennio di riferimento. Per dirlo in parole povere: la Fiorentina non avendo le coppe europee può spendere quanto vuole, ma se torna in Europa le spese della prossima stagione verrebbero considerate. Paratici dovrà agire andando a prendere calciatori che magari costano anche tanto, come Viery, ma che hanno un ingaggio non troppo alto. Solo cominciando un nuovo ciclo con giovani interessanti si può costruire un percorso virtuoso che rientri nei parametri UEFA".



