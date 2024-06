Calcio e Finanza: “Fiorentina al 18° posto per percentuale di riempimento stadio, peggio solo Lazio e Salernitana”

Alla fine della stagione, il portale Calcio e Finanza ha stilato la classifica delle tifoserie che hanno riempito maggiormente, in percentuale rispetto alla capienza, il proprio stadio di casa. La Fiorentina si trova lontana dalle posizioni di vertice, occupando il 18° posto (davanti solo a Lazio e Salernitana) con un riempimento del 65,99% del Franchi. La media spettatori in campionato al Campo di Marte è stata di circa 28.455 presenti. È importante considerare che, durante questa stagione, lo stadio Artemio Franchi non è stato completamente aperto al pubblico: la Curva Ferrovia è rimasta chiusa per oltre metà campionato a causa dei lavori preparatori per il restyling dell’impianto.

In vetta alla classifica si trova il Cagliari, che ha praticamente sempre fatto sold out con una percentuale di riempimento del 98,51% e una media di 16.167 spettatori a gara. Al secondo posto c’è l’Atalanta, che ha riempito il Gewiss Stadium per quasi il 97% della capienza, anche questa ridotta per lavori di ristrutturazione, mentre al terzo posto si piazza l’Inter. I nerazzurri, con una media di 72.838 spettatori a partita, hanno riempito San Siro per il 96,21%.

