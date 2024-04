Top10 proprietari più ricchi nel calcio Italiano: Commisso è secondo dietro ai fratelli Hartono del Como

Quest’oggi, nella pagina Instagram di Calcio e Finanza, è uscita la classifica dei Presidenti più ricchi d’Italia per quanto riguarda le squadre calcistiche. Il secondo della lista è il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, forte di un patrimonio pari a 8 miliardi che lo colloca al 322° posto della classifica generale, seguito (ma a 1,6 miliardi di dollari di distanza) da Dan Friedkin (ASRoma). Più distaccata la famiglia Saputo, proprietaria del Bologna e accreditata di un patrimonio complessivo di 4,3 miliardi, mentre John Elkann, amministratore delegato di Exor, ossia della holding che controlla la Juventus, occupa il 1286° posto con 2,6 miliardi di patrimonio. Come riportato da Eurosport i “Paperoni” nel mondo del pallone, sono tanti, con il Presidente viola che in questa speciale classifica è uno dei top.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio e Finanza (@calcioefinanza)