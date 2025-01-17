Il mercato della Fiorentina è il più "redditizio" della Serie A, Juventus ultima in questa classifica

Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza ogni punto conquistato dai viola è costato "solo" 1,41 milioni, per la Juve quasi il doppio

Quanto è costato ogni punto alla Fiorentina? L'analisi di Calcio & Finanza presenta una classifica interessante che mette in relazione i punti ottenuti finora in campionato con le spese sostenute dai club durante l'intero girone di andata, considerando sia gli ingaggi che le altre voci di costo.

La Fiorentina si è distinta come la migliore tra le grandi in questa speciale classifica: ogni punto conquistato è costato 1,41 milioni di euro, il rapporto più conveniente tra i club considerati. All'ultimo posto troviamo la Juventus, che ha speso ben 3,49 milioni per ciascun punto ottenuto fino ad ora.

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