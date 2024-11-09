Il Cagliari ferma il Milan e fa felice anche la Fiorentina. Leao e compagni restano dietro in classifica

Il Milan prima rimonta dopo l'iniziale svantaggio, poi si porta per due volta in vantaggio e si fa sempre rimontare. Il racconto della gara

Sei gol, il ritorno di Leao, uno Zappa in versione goleador e potremmo continuare ancora. Cagliari-Milan, gara valida per il 12° turno di Serie A appena disputata all'Unipol Domus, è andata anche oltre le più rosee aspettative. A deciderla, appunto, le doppiette di Leao e Zappa, più le reti di Zortea da una parte e Abraham dall'altra, con una rimonta continua che ha visto rossoblù e rossoneri rincorrersi per l'intera durata dell'incontro.

Pronti-via e il Cagliari è già in vantaggio contro il Milan. La squadra di mister Nicola la sblocca subito con Nadir Zortea, bravo a raccogliere un pallone vagante dopo un corner di Viola per coordinarsi in area di rigore e battere Maignan con un destro perfetto all'angolino. Diavolo troppo passivo in fase difensiva, sardi avanti dopo appena due minuti di gioco. Il Milan però non si scompone e, anzi, si lancia subito in avanti alla ricerca del pari, trovandolo al 15'. Idea geniale di Reijnders, che disegna un assist perfetto per Rafael Leao con un colpo d'esterno d'alta scuola. L'attaccante portoghese a tu per tu con Sherri non sbaglia, insaccando l'1-1 con un pallonetto morbidissimo.

Il Milan spinge e ribalta tutto al 40'. Passaggio illuminante di Fofana, che serve in profondità l'attaccante portoghese. Leao è bravo a sua volta a involarsi verso la porta tra due avversari, saltare Sherri e insaccare la sfera in rete per l'1-2 al 40'. Tutto questo, dopo una super parata di Maignan su un tentativo di testa di Zortea. C'è ancora tempo per il nuovo pari, stavolta del Cagliari, ma Viola tocca sotto porta un tiro di Zappa che sarebbe comunque entrato in rete. Con l'ausilio del VAR, il signor Fabbri annulla il 2-2 per fuorigioco e strozza l'urlo in gola al popolo rossoblù a pochi istanti dalla fine del primo tempo.

Spettacolo finito? Neanche per sbaglio, nella ripresa Cagliari-Milan ha ancora tanto da offrire. A inizio ripresa arriva subito il pareggio del Cagliari con Gabriele Zappa. Erroraccio di Fofana, che praticamente lancia in porta il laterale cagliaritano dopo un disimpegno errato. Zappa allora conclude a botta sicura verso la porta, beffando Maignan per il 2-2 al 53' e riprendendosi quello che Viola gli aveva tolto poc'anzi seppur involontariamente. Sul fronte opposto entra Tammy Abraham che rileva un volenteroso Camarda (secondo calciatore più giovane a giocare dal 1' una partita con la maglia del Milan) ed è proprio l'ex Roma a siglare il nuovo vantaggio rossonero.

Azione che parte da una conclusione di Pulisic, che sfida Augello prima di colpire verso la porta. Sherri respinge malissimo il tiro dell'americano, servendo involontariamente l'inglese che firma il 2-3 al 69'. Colpi di scena su colpi di scena, fino al 3-3 definitivo di Zappa. È ancora lui infatti a esultare e rovinare la festa a Fonseca, che già pregustava la terza vittoria consecutiva. Conclusione clamorosa del laterale rossoblù, che sfrutta un assist di Augello calciando al volo con l'esterno e gonfiando la rete per l'ultima volta del match. È il minuto 89, le emozioni (non certo poche) di Cagliari-Milan finiscono qui. Lo scrive TMW

IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE DELL'ALLENATORE AL SUO GIOCATORE IN SERIE C

https://www.labaroviola.com/follia-in-serie-c-lallenatore-della-triestina-aggredisce-il-proprio-giocatore-perche-espulso-il-video/276108/