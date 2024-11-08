Follia in serie C: l'allenatore della Triestina aggredisce il proprio giocatore perchè espulso. Il video

Al minuto 33 il calciatore della Triestina Krollis è stato espulso per una brutta reazione. Ma il suo allenatore ha fatto decisamente peggio di lui

Un episodio davvero singolare nel corso di Triestina-Giana Erminio, gara in campo in questi minuti per la 14ª giornata del Girone A di Serie C: al 33' i giuliani sono rimasti in dieci per l'espulsione con rosso diretto di Raimonds Krollis a causa di un fallo di reazione su Ferri (schiaffo sulla schiena del difensore che lo aveva precedentemente spinto): l'arbitro, Di Loreto della sezione di Terni, non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso. Il tecnico rossoalabardato Pep Clotet non ha preso bene quanto fatto dal suo attaccante, tanto che, infuriato, ha lasciato l'area tecnica per dirigersi a strattonare il lettone. Ecco il video della scena in cui l'allenatore va decisamente fuori le righe e aggredisce il calciatore che non reagisce in nessun modo

LA ROMA PRENDE MANCINI AL POSTO DI JURIC?

https://www.labaroviola.com/polveriera-roma-juric-esonerato-anche-se-vince-contro-il-bologna-al-suo-posto-si-tratta-per-mancini/276101/