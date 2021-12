Viaggio nel bilancio della Fiorentina, rosso di 10 milioni, ricavi 132 milioni. Gonzalez pagato 22

Questo quello che scrive Donato Mongatti sul “Il Sito di Firenze” riguardo il bilancio della Fiorentina:

“Il bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2021 si è chiuso con una perdita di 10.372.623 € che sarà coperta attingendo dalla “Riserva per versamenti in conto capitale”.

È quanto emerge dal documento dell’esercizio della Società viola, che recentemente ha allineato i conti economici del Club seguendo la stagione sportiva (1 luglio – 30 giugno) e non più, come in precedenza, con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Il bilancio ancora precedente aveva evidenziato una perdita di 27.682.556 € (dal 1-1-2019 al 31-12-2019 – 12 mesi) e comprendeva circa 5 mesi di gestione societaria della vecchia proprietà del Club gigliato e circa 7 da parte di Rocco Commisso.

L’Ebitda dei 12 mesi del bilancio chiuso al 30/06/2021 è positivo ed ammonta a 37,4 milioni di euro, mentre nei 6 mesi dell’esercizio precedente tale valore era negativo per 7,9 milioni. Questo risultato, spiega la società nel documento, “è stato favorevolmente influenzato dallo spostamento dalle partite del Campionato 2019/20 e dei corrispondenti ricavi, comprese le sponsorizzazioni e dalla gestione netta dei calciatori che risulta positiva per 12,8 milioni”. L’Ebit dei 12 mesi è negativo per 10,3 milioni, quello dei sei mesi precedenti fu negativo per 34,8.

Grazie anche alla disputa delle partite del campionato precedente (2019/20) dal 1 luglio 2020 al 2 agosto 2020 (sospensione del Campionato a causa della pandemia), nell’esercizio 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021, i ricavi sono stati pari a 132,8 milioni (dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 furono di 32,4 milioni).

Il conto economico registra un totale del valore della produzione di 160.692.423 €, mentre il totale dei costi della produzione è 171.026.964 € che genere una differenza pari a meno 10.334.541 €.

Tra gli oltre 171 milioni di euro che rappresentano i costi, nel conto economico si evidenziano 78,9 milioni per salari e stipendi (totale costi per il personale 84,9 milioni); 17,9 per servizi; 47,2 per ammortamenti e svalutazioni; 15,5 per oneri diversi di gestione.

Grazie agli ingenti versamenti in conto capitale della Proprietà cresce il patrimonio netto che a fine esercizio è salito a 153 milioni di euro (il valore di inizio esercizio ammontava a 87,5 milioni).

Infine una curiosità che emerge dal dcumento. L’acquisizione del calciatore Nicolas Gonzalez “per 22,5 milioni” […] “è stata effettuata il 17 giugno 2021, pertanto, tale trasferimento è stato registrato nel bilancio della Società al 30 giugno 2021”.

