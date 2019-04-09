Bilancio totale di Pioli nelle 74 partite allenate in viola...

Il tecnico emiliano, Pioli nelle 74 partite ufficiali con la Fiorentina di cui 69 in Serie A ha raccolto 24 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte. Invece in Coppa Italia ha ottenuto 3 vittorie, un pareg...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2019 15:19

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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