Bilancio totale di Pioli nelle 74 partite allenate in viola...
Il tecnico emiliano, Pioli nelle 74 partite ufficiali con la Fiorentina di cui 69 in Serie A ha raccolto 24 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte. Invece in Coppa Italia ha ottenuto 3 vittorie, un pareg...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 15:19
Il tecnico emiliano, Pioli nelle 74 partite ufficiali con la Fiorentina di cui 69 in Serie A ha raccolto 24 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte. Invece in Coppa Italia ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.