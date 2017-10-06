La Roma sfora il Fair Play Finanziario, adesso è nei guai. Il comunicato della società giallorossa

Troppi soldi spesi e poco rientro. Così adesso la Roma deve fare i conti con la Uefa

La Roma, tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso nota la relazione finanziaria annuale. La società giallorossa, come si legge, non ha rispettato i termini dell’accordo con l’Uefa per quanto riguarda il Fair Play Finanziario nell’esercizio al 30 giugno 2017. Questa la nota: “Nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Uefa, il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 e prevede l’impegno a raggiungere il Pareggio di Bilancio per il periodo di monitoraggio costituito dagli esercizi 2014/15, 2015/16 e 2016/17. A tale riguardo, si segnala che il Risultato economico conseguito al 30 giugno 2017, unitamente ai Risultati dei due precedenti esercizi, si presenterà, per questo solo parametro, oltre la soglia prevista dall’Accordo transattivo. Pertanto, la Società sarà presumibilmente soggetta all’invio all’UEFA di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il CFCB potrà richiedere eventuali chiarimenti per le valutazioni del caso. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione a fronte di questo tipo di violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione potrà essere assunta dal CFCB alla conclusione degli eventuali approfondimenti sopra descritti”.

Alfredopedullà.com