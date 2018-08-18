C.Fiorentino, Fiorentina in passivo di 24mln. Bisogna cedere ancora per essere ok con il fair play finanziario
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina dopo questa sessione di mercato, fa registrare un passivo complessivo di 24 milioni. Una cifra da tenere sotto controllo v...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2018 09:50
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina dopo questa sessione di mercato, fa registrare un passivo complessivo di 24 milioni. Una cifra da tenere sotto controllo visto che, nel triennio, si può far registrare massimo 60mln di perdita. Ecco che saranno necessarie entro fine mese le cessioni di altri esuberi come: Maxi Olivera, Cristoforo, Thereau e magari anche Eysseric.