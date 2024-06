La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa

Off The Pitch incorona i club finanziariamente più sostenibili del calcio europeo, sulla base di una serie di parametri proporzionali ponderati. Tenere il passo con somme di denaro gonfiate non è possibile per molti club, soprattutto quelli più piccoli. Tuttavia, per i club ben gestiti, entrare nel grande palcoscenico europeo è una possibilità. Perché è importante: la sostenibilità finanziaria è fondamentale e coloro che si distinguono dovrebbero essere premiati. La prospettiva: adattare le finanze per mantenere un core business sano, gestire in modo efficiente le risorse per generare profitti e ridurre la dipendenza dai creditori esterni creano la ricetta ideale per la sostenibilità finanziaria. Il calcio moderno oggi richiede un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e successo sul campo, un equilibrio sempre più difficile da raggiungere. Riconoscere i club che si distinguono dal punto di vista finanziario mette in risalto quelli che innovano e operano in modo efficiente, garantendo il successo sia a breve che a lungo termine. Per onorare ulteriormente la sostenibilità finanziaria persistente, la nostra classifica include gli ultimi tre periodi fiscali – 2020/21, 2021/22 e 2022/23 – con il periodo più recente che ha il peso maggiore. Questo approccio riduce le anomalie stagionali e migliora gli ultimi dati finanziari.

ll club più sostenibile dal punto di vista finanziario dello scorso anno, l’Atalanta BC, è sceso al 6° posto. Nel complesso però il calcio italiano è vero che ha lottato con difficoltà finanziarie e scandali negli ultimi dieci anni, ma la presenza di tre club italiani nella top ten suggerisce una potenziale inversione di tendenza, con Fiorentina e Napoli che entrano nella lista. La Fiorentina in particolare sotto la gestione del Presidente Rocco Commisso raggiunge addirittura il quarto posto in questa speciale classifica dietro solo a due norvegesi e al City.

Fonte offthepitch.com

