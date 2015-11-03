Notizie Sostenibilita Fiorentina

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La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa

22 giugno 2024 01:24

Barone: "Lavoriamo per l'indice di liquidità. Sostenibilità cavallo di battaglia della Fiorentina"

23 marzo 2022 17:32

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