Barone: "Lavoriamo per l'indice di liquidità. Sostenibilità cavallo di battaglia della Fiorentina"

Il direttore generale Joe Barone ha rilasciato una breve intervista al termine dell'Assemblea di Lega

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato una breve intervista ai microfoni dei media presenti dopo l'assemblea di Lega. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo fatto la prima riunione con il presidente Casini, è andata abbastanza bene e dobbiamo lavorare su tante cose, in particolare sull'indice di liquidità. Si creerà un tavolo di lavoro ma adesso la cosa importante è la partita della Nazionale di domani. È importante che l'Italia si qualifichi per il Qatar per il bene del calcio italiano. Poi lavoreremo con il resto delle squadre e con la Federazione, per l'indice di liquidità. Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia e questo non cambia".

Di seguito il video dell'intervento del Direttore Generale.

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