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Barone: "Lavoriamo per l'indice di liquidità. Sostenibilità cavallo di battaglia della Fiorentina"

Il direttore generale Joe Barone ha rilasciato una breve intervista al termine dell'Assemblea di Lega

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2022 17:32
Barone: "Lavoriamo per l'indice di liquidità. Sostenibilità cavallo di battaglia della Fiorentina" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato una breve intervista ai microfoni dei media presenti dopo l'assemblea di Lega. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo fatto la prima riunione con il presidente Casini, è andata abbastanza bene e dobbiamo lavorare su tante cose, in particolare sull'indice di liquidità. Si creerà un tavolo di lavoro ma adesso la cosa importante è la partita della Nazionale di domani. È importante che l'Italia si qualifichi per il Qatar per il bene del calcio italiano. Poi lavoreremo con il resto delle squadre e con la Federazione, per l'indice di liquidità. Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia e questo non cambia".

Di seguito il video dell'intervento del Direttore Generale.

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