Labaro Viola

Notizie Bilancio Fiorentina Fiorentina

La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa

22 giugno 2024 01:24

Commisso esulta, grazie alle due finali la Fiorentina ha aumentato della metà il suo fatturato

18 ottobre 2023 12:02

Fiorentina, aperto un fondo da 1,5 milioni per gli eredi di Davide Astori

19 aprile 2019 21:39

Cecchi: “Pioli uomo vero, mai un lamento e fa risultati in silenzio. Viola da sesto posto...”

24 ottobre 2018 18:25

CdS - Stadio: il bilancio in attivo di 55mln ed un monte ingaggio dimezzato ti portano in Europa...

28 giugno 2018 09:29

Fiorentina, approvato il bilancio. Super utile di 35 milioni di euro

19 giugno 2018 10:47

Archivio

Esplora l'archivio di Bilancio Fiorentina

Sett. 25
Sett. 42
Sett. 16
Sett. 43 Sett. 26 Sett. 25