Notizie Bilancio Fiorentina Fiorentina

La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa
22 giugno 2024 01:24
Commisso esulta, grazie alle due finali la Fiorentina ha aumentato della metà il suo fatturato
18 ottobre 2023 12:02
Fiorentina, aperto un fondo da 1,5 milioni per gli eredi di Davide Astori
19 aprile 2019 21:39
Cecchi: “Pioli uomo vero, mai un lamento e fa risultati in silenzio. Viola da sesto posto...”
24 ottobre 2018 18:25
CdS - Stadio: il bilancio in attivo di 55mln ed un monte ingaggio dimezzato ti portano in Europa...
28 giugno 2018 09:29
Fiorentina, approvato il bilancio. Super utile di 35 milioni di euro
19 giugno 2018 10:47
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