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Fiorentina, approvato il bilancio. Super utile di 35 milioni di euro

Nella nottata è stato pubblicato il bilancio della Fiorentina relativo all’anno solare 2017, nel quale si registra un utile al netto delle imposte di 35.573.227,00 euro: 30,8 milioni destinati a riser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 10:47
Fiorentina, approvato il bilancio. Super utile di 35 milioni di euro -
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Nella nottata è stato pubblicato il bilancio della Fiorentina relativo all’anno solare 2017, nel quale si registra un utile al netto delle imposte di 35.573.227,00 euro: 30,8 milioni destinati a riserva straordinaria; 3,5 milioni a riserva per le scuole giovanili; 1,1 milioni a riserva legale.

Gli acquisti sono costati circa 70 milioni mentre le entrate provenienti dalle cessioni sono registrate per circa 95 milioni di euro.

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