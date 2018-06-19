Fiorentina, approvato il bilancio. Super utile di 35 milioni di euro
Nella nottata è stato pubblicato il bilancio della Fiorentina relativo all’anno solare 2017, nel quale si registra un utile al netto delle imposte di 35.573.227,00 euro: 30,8 milioni destinati a riser...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 10:47
Nella nottata è stato pubblicato il bilancio della Fiorentina relativo all’anno solare 2017, nel quale si registra un utile al netto delle imposte di 35.573.227,00 euro: 30,8 milioni destinati a riserva straordinaria; 3,5 milioni a riserva per le scuole giovanili; 1,1 milioni a riserva legale.
Gli acquisti sono costati circa 70 milioni mentre le entrate provenienti dalle cessioni sono registrate per circa 95 milioni di euro.
Fiorentina apposto con il Fair Play Finanziario