Fiorentina, aperto un fondo da 1,5 milioni per gli eredi di Davide Astori

a Fiorentina ha rivelato pubblicamente il proprio bilancio annuale per il 2018 e il primo dato che salta all'occhio è che i conti sono tornati in rosso (con una perdita di 15,7 milioni di euro) dopo u...

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2019 21:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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