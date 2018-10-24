Cecchi: “Pioli uomo vero, mai un lamento e fa risultati in silenzio. Viola da sesto posto...”

La firma della Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: “Pioli è un uomo vero, prima che un bravo allenatore. Non si lamenta mai, non gli appartiene il dare...

La firma della Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: “Pioli è un uomo vero, prima che un bravo allenatore. Non si lamenta mai, non gli appartiene il dare la colpa agli altri per i risultati, tipico dei Sarri e dei Mazzari. Fa le sue cose in silenzio e produce risultati. Sa dove può spingere questa Fiorentina, cioè al massimo al settimo, sesto posto. È cosciente e non si lancia in dichiarazioni affrettate”.