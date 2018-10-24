Cecchi: “Pioli uomo vero, mai un lamento e fa risultati in silenzio. Viola da sesto posto...”
La firma della Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: “Pioli è un uomo vero, prima che un bravo allenatore. Non si lamenta mai, non gli appartiene il dare...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 18:25
La firma della Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Radio Sportiva: “Pioli è un uomo vero, prima che un bravo allenatore. Non si lamenta mai, non gli appartiene il dare la colpa agli altri per i risultati, tipico dei Sarri e dei Mazzari. Fa le sue cose in silenzio e produce risultati. Sa dove può spingere questa Fiorentina, cioè al massimo al settimo, sesto posto. È cosciente e non si lancia in dichiarazioni affrettate”.