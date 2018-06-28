CdS - Stadio: il bilancio in attivo di 55mln ed un monte ingaggio dimezzato ti portano in Europa...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, il fair play finanziario premia la Fiorentina. Rispetto alla passata stagione dove vi era un debito di 37 milioni ed un monte ingaggio di 72, l'oper...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, il fair play finanziario premia la Fiorentina. Rispetto alla passata stagione dove vi era un debito di 37 milioni ed un monte ingaggio di 72, l'operato di Corvino ha portato ad un attivo di 55mln ed un monte ingaggio dimezzato a 37. Un ribaltone economico che sul campo ha comunque permesso alla squadra di conquistare l'Europa League che adesso, a meno di un ribaltone da parte del Tas di Losanna, è comunque arrivata.