Commisso esulta, grazie alle due finali la Fiorentina ha aumentato della metà il suo fatturato

Come raccontato anche da La Nazione in edicola oggi, Rocco Commisso ha spiegato anche che pur avendo perso le finali di Conference League e di Coppa Italia sono stati incrementati i ricavi del 48% da un anno all’altro. Facendo 121 milioni di ricavi al di fuori delle plusvalenze e di quanto ha messo Mediacom. Il presidente ha anche poi sottolineato che i ricavi viola sono sempre molto lontani da quelli delle big, e portare grandi giocatori con questi minimi ricavi è piuttosto difficile. Il numero uno viola ha affermato che lo stadio nuovo avrebbe aiutato, ma purtroppo si è visto quello che è successo in città.

FIORENTINA SHOW NELL’ARGENTINA