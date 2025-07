Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha ricevuto una semplice multa dalla UEFA per aver sforato il Fair Play finanziario. Grazie alla cessione nelle ultime ore dell’attaccante inglese, Tammy Abraham, per una cifra intorno ai 20 milioni, il club dei Friedkin ha evitato punizioni più severe come un blocco del mercato.