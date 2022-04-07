Il nuovo Fair Play Finanziario, si potrà spendere fino al 70% delle entrate, tolleranza per 60 milioni

Dal prossimo 30 giugno ci saranno delle nuove regole per il Fair Play Finanziario, i club avranno tempo per 3 anni per mettersi in regola

Questo giovedì si è tenuta a Nyon la riunione UEFA in cui il Comitato Esecutivo ha approvato le nuove regole per le Licenze per club e Sostenibilità Finanziaria, che sostituiranno il vecchio Fair Play Finanziario e che hanno come obiettivo la solvibilità, la stabilità e il controllo dei costi.

"Per quanto riguarda la solvibilità, la nuova regola sull'assenza di debiti scaduti (verso squadre di calcio, dipendenti, autorità sociali/fiscali e UEFA) garantirà una migliore tutela dei creditori. I controlli saranno effettuati ogni trimestre e ci sarà una minore tolleranza verso i ritardatari. I nuovi requisiti di guadagno calcistico sono un'evoluzione dei requisiti di pareggio esistenti e porteranno maggiore stabilità alle finanze del club. Per facilitare l'implementazione per i club, il calcolo dei guadagni del calcio è simile al calcolo del risultato di pareggio. Sebbene la deviazione accettabile sia aumentata da 30 milioni di euro in tre anni a 60 milioni di euro in tre anni, i requisiti per garantire il valore equo delle transazioni, migliorare il bilancio dei club e ridurre i debiti sono stati notevolmente rafforzati", si legge sul sito ufficiale dell'UEFA.

Questa invece la parte relativa al tetto massimo consentito per le spese di ogni club: "La più grande innovazione nei nuovi regolamenti sarà l'introduzione di una regola sui costi di squadra, al fine di ottenere un migliore controllo in relazione agli stipendi dei giocatori e ai costi di trasferimento. Il regolamento limita la spesa per stipendi, trasferimenti e commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club. Le valutazioni saranno eseguite in modo tempestivo e le violazioni comporteranno sanzioni pecuniarie e misure sportive predefinite".

Le nuove regole - fa sapere l'UEFA - entreranno in vigore a partire dal prossimo giugno, ma i cambiamenti verranno attuati in maniera graduale e nell'arco di tre anni, in modo tale da permettere a tutti i club di potervisi adeguare. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

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