Tutti vogliono sentire Lele Adani, adesso avrà una trasmissione tutta sua dove parlerà di calcio

Lele Adani è ormai diventato uno dei commentatori ed opinionisti di calcio più interessanti in Italia, adesso avrà una sua trasmissione

Nuova avventura professionale alle porte per Daniele Adani. L'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter, si prepara ad esordire nella veste di presentatore. Dopo l'addio a Sky e il passaggio alla Rai nel ruolo di opinionista, commentatore e telecronista e le consuete apparizioni nella Bobo Tv, Lele avrà la possibilità di condurre in un programma tutto suo, in coppia con Carolina Stramare, ex Miss Italia. Il focus della trasmissione? Ovviamente il calcio italiano, campionati di Serie A e Serie Bm e quello internazionale con un attenzione particolare ai giovani talenti.

Adani's Corner. Sarà questo il titolo della nuova trasmissione di Daniele Adani che andrà in onda su Helbiz Live, piattaforma OTT gestita da Helbiz Media, società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) e leader nella micromobilità, che in questa stagione ha trasmesso interamente il campionato cadetto. Il titolo del programma è un riferimento al celebre format "Speaker’s Corner" di Hyde Park, vera e propria istituzione per libertà di espressione dove si svolgono discorsi pubblici e dibattiti. Ed ecco allora che nell'angolo di Adani, si parlerà amabilmente di calcio, con uno show centrato su analisi e riflessioni.

Grande soddisfazione in casa Helbiz, come confermato dal CEO di Helbiz Media Matteo Mammì. Quest'ultimo ha esternato tutta la soddisfazione della piattaforma per aver ingaggiato Daniele Adani: "Con “Adani’s Corner” vogliamo regalare ai nostri abbonati una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale. È un format coinvolgente e autorevole, che arricchisce la nostra già ampia offerta di contenuti sportivi e di intrattenimento. E siamo certi che Lele Adani e Carolina Stramare sapranno soddisfare un pubblico esigente come quello italiano".

E infatti nella nota ufficiale l'ex centrale viene definito come un vero e proprio fuoriclasse della comunicazione: "Daniele Adani è conosciuto nel panorama calcistico per avere indossato le maglie di prestigiosi club italiani, tra cui Fiorentina e Inter, oltre che quella della nostra Nazionale. Alla fine della sua carriera sportiva si è dedicato alla comunicazione, dove si è rivelato come la voce più interessante del panorama italiano lavorando come opinionista prima su Sky e ora in Rai". Lo riporta Fan Page

IKONE' E QUELLE PAROLE MAL INTERPRETATE

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