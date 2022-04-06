La traduzione di Ikonè mal riportata, mai detto "Fiorentina club intermedio". Intervista travisata

Un grave errore di traduzione ha portato al crearsi di una polemica enorme a Firenze nei confronti del povero Ikonè

Ieri a Firenze è circolata un'intervista di Ikonè ripresa da BeInsport e realizzata da un sito che si occupa del Lille, ha fatto molto discutere e ha creato un grande malumore nell'ambiente. Questo perchè il calciatore viola avrebbe definito la Fiorentina come un club intermedio ideale per procedere al suo percorso di crescita, e quindi facendo intuire che sarebbe solo una tappa nel suo percorso. I tifosi viola si sono quindi scatenati contro il giocatore.

E' importante precisare che invece c'è stata una traduzione ed una interpretazione errata del testo, in quanto il passaggio che avrebbe dovuto vedere Ikonè definire la Fiorentina un passaggio intermedio della sua carriera è stato pronunciato dal giornalista che lo ha intervistato e non dunque dall'attaccante francese che ha solo ripreso la domanda del giornalista che ha pronunciato queste parole. Questa la domanda del giornalista:” Come mai hai scelto di giocare in club intermedio come la Fiorentina, visto che ti stavi giocando la Champions league con il Lille e venivi dall vittoria di un campionato?” Questa invece la risposta tradotta in maniera corretta dal francese:

«Volevo raccogliere una sfida con la Fiorentina. Anche se rimanevano una buona partita con il Lille (in Champions, ndr) e una stagione da terminare, ma pensavo di aver fatto il mio tempo. Avevo bisogno di vedere altro. Anche per me stesso, stavo meno bene e non potevo che andare altrove per ritrovarmi come un tempo. Non volevo bruciare le tappe. Tu parli di club intermedio, ma io mi sono detto che è un buonissimo club che gioca a pallone (cioè che gioca bene, ndr) e in cui potevo fare qualcosa. Ho voglia di andare passo passo. »

Perché non sei partito prima?

« Penso sia stato più per paura. Ero giovane, parlavo con la mia famiglia ed ero vicino alla mia famiglia. Se parto, so che la mia famiglia non potrà seguirmi e dovrò crescere da solo. Quindi ho veramente preso il mio tempo. Ho riflettuto e mi sono detto che era il buon momento per partire. Ora so che posso fare cose da solo, aspettare la mia famiglia due settimane e se non possono venire, ne farò a meno. Tuttavia è dura. È dura a 21, 22 anni, poter gestire questo. »

Dunque nessuna definizione di "Club intermedio". Solo una citazione del giornalista ripresa dal calciatore viola.

Ringraziamo Space Viola per la traduzione e la ricerca dei file originali

VLAHOVIC NON SEGNA PIU' ALLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/da-torino-vlahovic-non-segna-piu-da-quando-e-alla-juve-media-peggiore-rispetto-a-quella-in-viola/171625/