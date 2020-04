Ecco le parole rilasciate da Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha i conti in regola, la possibilità di investire molto è concreta. Commisso può fare un mercato importante questa estate, dovrà poi sistemare i conti per il Fair Play Finanziario ma ci sarà tempo, per la Fiorentina è una grande occasione. Rispetto al passato c’è un imprenditore che ha voglia di spendere”.