Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi"

La UEFA ha appena approvato il nuovo Fair Play Finanziario e Belinazzo al Pentasport ne ha spiegato il suo funzionamento

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2022 14:05

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