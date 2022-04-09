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Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi"

La UEFA ha appena approvato il nuovo Fair Play Finanziario e Belinazzo al Pentasport ne ha spiegato il suo funzionamento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2022 14:05
Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervenuto ai microfoni del Pentasport ha parlato il giornalista esperto di economia calcistica Marco Belinazzo. Queste le sue parole:

Commisso ha dato il via alla sua battaglia perché conosce gli sport americani, dove l’equilibrio sportivo è fondamentale e tutti beneficiano degli stessi privilegi. Nuovo Fair Play? Non si potrà perdere più di 60 milioni di euro. Quando si sforerà il 70% scatteranno le sanzioni che possono andare dalla multa pecuniaria fino a quelle sportive. In poche parole chi è più ricco potrà spendere più soldi”.

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