Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi"
La UEFA ha appena approvato il nuovo Fair Play Finanziario e Belinazzo al Pentasport ne ha spiegato il suo funzionamento
Intervenuto ai microfoni del Pentasport ha parlato il giornalista esperto di economia calcistica Marco Belinazzo. Queste le sue parole:
“Commisso ha dato il via alla sua battaglia perché conosce gli sport americani, dove l’equilibrio sportivo è fondamentale e tutti beneficiano degli stessi privilegi. Nuovo Fair Play? Non si potrà perdere più di 60 milioni di euro. Quando si sforerà il 70% scatteranno le sanzioni che possono andare dalla multa pecuniaria fino a quelle sportive. In poche parole chi è più ricco potrà spendere più soldi”.
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