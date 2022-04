Fontana: “Italiano con quanto fatto può chiedere giocatori. Potrebbe andarsene se non lo accontentano”

Durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio andata in onda ieri sera, l’allenatore Gaetano Fontana ha parlato anche dell’annata della Fiorentina e di quanto di buono fatto da Vincenzo Italiano: “I viola sembra abbiano attutito bene la cessione di Vlahovic e questo secondo me sottolinea come il lavoro della squadra oggi sia fondamentale rispetto alla forza del singolo. Vlahovic è un grandissimo talento ma ha giovato dell’organizzazione di Italiano; secondo me se vogliamo annullare il gap con le squadre straniere dobbiamo inventarci qualcosa di diverso a livello tattico e le idee avute da Italiano, anche dopo la partenza di Vlahovic, hanno fatto sì che questo gruppo si compattasse ancora di più. Adesso Italiano, con quanto fatto, si è guadagnato la possibilità di chiedere qualcosa di più sul mercato, perché in caso la società non possa accontentarlo lui può guardarsi intorno”.

C’è da vedere quindi se le ambizioni del tecnico viaggeranno di pari passo con quelle della Fiorentina.

“Sì, la Fiorentina da quando ha cambiato proprietà sta cercando di capire la sua nuova dimensione. In questo momento la Fiorentina ha in casa un capitale importante in panchina: Italiano è un allenatore da campo, che ha bisogno di figure professionali capaci di scegliere secondo le sue idee. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

IKONE’ ANCORA INDIETRO NELLA GERARCHIE