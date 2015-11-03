Labaro Viola

Notizie Fontana Fiorentina

Fontana su Fagioli: "Un giocatore vero, ha grandi qualità. I campioni si vedono nei momenti difficili"

08 gennaio 2026 14:58

Fontana: "Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Se Kean parte la società saprà come muoversi"

09 luglio 2025 22:07

Procuratore Amrabat: "Grazie alla Fiorentina è finito nel mirino di un top club europeo"

28 aprile 2023 20:24

Fontana: "Italiano con quanto fatto può chiedere giocatori. Potrebbe andarsene se non lo accontentano"

09 aprile 2022 13:50

Fontana: "Non è una viola come quella che gestì Montella in passato ma ha giovani di prospettiva"

12 dicembre 2019 20:54

Archivio

Esplora l'archivio di Fontana

Sett. 2
Sett. 28
Sett. 17
Sett. 14
Sett. 50