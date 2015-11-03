Notizie Fontana Fiorentina

Fontana su Fagioli: "Un giocatore vero, ha grandi qualità. I campioni si vedono nei momenti difficili"
08 gennaio 2026 14:58
Fontana: "Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Se Kean parte la società saprà come muoversi"
09 luglio 2025 22:07
Procuratore Amrabat: "Grazie alla Fiorentina è finito nel mirino di un top club europeo"
28 aprile 2023 20:24
Fontana: "Italiano con quanto fatto può chiedere giocatori. Potrebbe andarsene se non lo accontentano"
09 aprile 2022 13:50
Fontana: "Non è una viola come quella che gestì Montella in passato ma ha giovani di prospettiva"
12 dicembre 2019 20:54
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