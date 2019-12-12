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Fontana: "Non è una viola come quella che gestì Montella in passato ma ha giovani di prospettiva"

Queste le parole a TMW Radio di Gaetano Fontana ex calciatore e allenatore: "Il problema è l'organico, che ha un valore diverso rispetto al passato. E' vero che non sarà una Fiorentina come quelle che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 20:54
Fontana: "Non è una viola come quella che gestì Montella in passato ma ha giovani di prospettiva" -
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Queste le parole a TMW Radio di Gaetano Fontana ex calciatore e allenatore: "Il problema è l'organico, che ha un valore diverso rispetto al passato. E' vero che non sarà una Fiorentina come quelle che ha gestito in passato Montella, dove c'era qualità, ma ci sono giovani di grandi prospettive. Poi ci sono elementi esterni che stanno minando alcuni giocatori, come Chiesa, per la questione contratto. Montella non sta riuscendo a trovare la chiave di volta per risolvere la questione".

 

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