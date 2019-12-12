Fontana: "Non è una viola come quella che gestì Montella in passato ma ha giovani di prospettiva"

Queste le parole a TMW Radio di Gaetano Fontana ex calciatore e allenatore: "Il problema è l'organico, che ha un valore diverso rispetto al passato. E' vero che non sarà una Fiorentina come quelle che...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2019 20:54

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