Procuratore Amrabat: “Grazie alla Fiorentina è finito nel mirino di un top club europeo”

Alberto Fontana, procuratore italiano di Amrabat, ha parlato a Radio Sportiva della situazione attuale del centrocampista della Fiorentina, queste le sue parole: “Ad Amrabat il Mondiale è servito, sia come vetrina per lui che per la squadra. A Firenze, dopo la prima annata molto complicata, ha fatto rivedere quello che era all’inizio a Verona. Quando ha qualcuno vicino può mettere in campo le sue qualità migliori e la sua stagione ha brillato anche grazie alla Fiorentina, che è tornata in Europa e ha raggiunto due traguardi importanti. Il calciatore è finito nelle mire di un top club europeo“.

