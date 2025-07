Fontana: “Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Se Kean parte la società saprà come muoversi”

L’ex giocatore gigliato Gaetano Fontana è intervenuto in onda su Radio Firenze Viola per parlare di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Pioli come tecnico è la scelta giusta: è arrivato ai vertici, ha vinto ed è migliorato molto nella sua proposta di calcio. Al Milan ha imposto le sue idee e portato aria nuova.”

Sul modulo che verrà adottato: “Oggi un allenatore deve avere competenze vaste e non solo dei dogmi. Non si può essere legati ad un solo sistema di gioco, le cose cambiano nel corso del match. Anche i giocatori devono essere duttili. L’allenatore deve essere flessibile affinchè i giocatori siano duttili e possano rendere al massimo, solo così avrai una squadra fluida.”

Su Kean: “La Fiorentina ha messo una clausola, per cui sa che può partire, ma credo che ci sia già un piano B. Kean ha dimostrato le sue qualità, nonostante ci fosse dello scetticismo intorno a lui al suo arrivo; ora c’è il bivio per lui. La Società è competente: saprà cosa fare.”

Sulla possibilità Nicolussi Caviglia: “A me piace, è giovane ed ha bisogno di una piazza importante dove esprimersi: è di prospettiva, ha qualità, per cui è una valida alternativa a Bernabè.”