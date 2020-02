La Roma prova a risolvere i problemi di campo, ma intanto pensa anche al futuro. In attesa dell’ufficialità del passaggio di mano del club, da Pallotta a Friedkin, i dirigenti giallorossi chiederanno alla UEFA una deroga in tema di Fair Play Finanziario, secondo il Corriere dello Sport.

La società giallorossa anche nel prossimo mercato sarà bloccata dai parametri del FFP, ma nelle prossime settimane sarà chiesta una deroga alla UEFA con la possibilità di accedere al voluntary agreement previsto per i cambi di proprietà. Ad ogni modo, senza Champions gli uomini mercato giallorossi saranno costretti a fare plusvalenze con la cessione dei calciatori. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.