Notizie O Jogo Fiorentina

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O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?

15 giugno 2021 15:33

Dal Portogallo, la Fiorentina vuole il terzino destro Bruno Gaspar, costa 3 milioni. Concorrenza della Lazio

02 giugno 2017 18:25

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