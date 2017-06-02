Dal Portogallo, la Fiorentina vuole il terzino destro Bruno Gaspar, costa 3 milioni. Concorrenza della Lazio

A questa trattativa sta lavorando il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas. Si attendono novità nelle prossime settimane

Secondo quanto riportato dal quotidiano "O Jogo" la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul terzino destro classe 93 del Vitoria Guimarães Bruno Gaspar. Il club portoghese, proprietario del cartellino, grande protagonista di questa trattativa è il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, il quale sta portando avanti la trattativa da mesi. Si attendono, secondo il quotidiano, importanti novità nelle prossime settimane. Sul calciatore, come appreso dalla redazione di Labaroviola, ci sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito.