Casini a Calcio&Finanza:”I pochi tifosi? All’estero ci sono squadre più tifate ed altre meno”

Il presidente Lorenzo Casini, dopo l’assemblea dei club, è intervenuto per parlare della formula relativa alla Supercoppa e lo riporta Calcio&Finanza:”Fiorentina-Napoli è stata seguita da pochi tifosi, sappiamo che all’estero ci sono squadre con tifo maggiore ed altre meno, nessun danno al calcio italiano“.

Sulla formula: “la formula della Final Four è ok, ma è una decisione che valuteremo di volta in volta con le altre squadre, sicuramente è un’opzione che è piaciuta.”

Serie a all’estero:” è una vecchia idea, anche Tebas nel 2016 per la Liga la propose, non è una cosa in programma, ma tutto è possibile perché negli altri sport avviene da decenni. Ne discuteremo in futuro, dobbiamo valutare i pro e i contro”