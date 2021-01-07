Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio"
Casini ha parlato anche della classifica di Serie A.
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2021 16:49
"Ieri mi ha amareggiato tanto il risultato dello Spezia contro il Napoli, visto che in questo momento in basso alla classifica c’è molto più equilibrio. Bisogna sfoltire la rosa: un numero così alto di calciatori impedisce alla squadra di potersi esprimere al meglio. Centro Sportivo? I lavori sono iniziati per adesso solo sulla Villa, che sarà il centro del cuore amministrativo della Fiorentina. I lavori più sostanziosi si avranno nella prima decade di febbraio".
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