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Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio"

Casini ha parlato anche della classifica di Serie A.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2021 16:49
Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio" -
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Casini: "I lavori nel Viola Park si avranno nella prima decade di febbraio"
Il Sindaco di Bagno a Ripoli Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo centro sportivo della Fiorentina.

"Ieri mi ha amareggiato tanto il risultato dello Spezia contro il Napoli, visto che in questo momento in basso alla classifica c’è molto più equilibrio. Bisogna sfoltire la rosa: un numero così alto di calciatori impedisce alla squadra di potersi esprimere al meglio. Centro Sportivo? I lavori sono iniziati per adesso solo sulla Villa, che sarà il centro del cuore amministrativo della Fiorentina. I lavori più sostanziosi si avranno nella prima decade di febbraio".

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