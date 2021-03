Ricorso di Italia Nostra sul Viola Park, Casini: “Siamo tranquilli, ma il progetto rischia di rallentare”

Continuano ad arrivare brutte notizie in Casa Fiorentina. Questa volta l’oggetto della disputa è il Viola Park. Italia Nostra ha presentato un ricorso straordinario per eccepire sul centro sportivo di Bagno a Ripoli.

A tal proposito, interpellato sull’accaduto da Radio Bruno, ha parlato in sindaco di Bagno a Ripoli Casini: “Era l’ultima possibilità di fare un ricorso sulla variante urbanistica approvata e ci è stato notificato quando ormai non ce l’aspettavamo più. Io non ho preoccupazioni perchè il procedimento è stato assolutamente rigoroso e ha avuto l’ok da tutti gli enti preposti. Purtroppo Italia Nostra, che ormai è il braccio armato dei comitati, ha fatto quest’azione col solo scopo di rallentare il progetto. I termini in questione sono contradditori e non credo possano essere accolti, ma il rischio è che i tempi si allunghino. L’umore di Barone? Ci girano le scatole, a tutti”.

