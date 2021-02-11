Sind. Bagno a Ripoli: "Viola Park prima della tramvia? Beh... a Commisso piace vincere facile"

Le parole di Casini

"Il capolinea della tramvia - ha detto Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli a Lady Radio - sarà davanti al centro sportivo della Fiorentina. Se il Viola Park sarà pronto prima della tramvia? E' un ragionamento già fatto in precedenza. Anche i collegamenti abbiamo valutato prima di decidere di fare il centro sportivo a Bagno a Ripoli. Negli USA ci sono collegamenti funzionanti, normale che Commisso si aspetti che l'opera vanga fatta, gli ho detto che gli piace vincere facile. Il cantiere per il Viola Park è già partito. Con la tramvia stiamo comunque avanzando, dobbiamo chiudere il progetto".

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