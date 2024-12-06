Casini: "Il Franchi sarà bellissimo, però i tempi di realizzazione sono molto lunghi"

L'ex primo cittadino di Bagno a Ripoli ha parlato dei lavori che interesseranno lo stadio fiorentino da qui alla realizzazione

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli ed attuale capogruppo per Italia Viva, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione sportiva della Fiorentina dopo la sconfitta con l'Empoli ed il malore di Bove: "La gara di mercoledì è stata strana dopo quanto successo domenica ed era impossibile immaginare una Fiorentina al massimo, peccato per l'eliminazione perché negli ultimi anni in Coppa Italia abbiamo sempre fatto molto bene. Abbiamo fatto un bellissimo mese di novembre ed ora dobbiamo proseguire su quest'onda, cercando di riprenderci soprattutto mentalmente e la gara col Cagliari capita a proposito poiché abbiamo bisogno di vincere per rimetterci un attimo più tranquilli. Non sarà semplice perché Nicola è un allenatore di carattere ed un uomo capace di centrare gli obbiettivi quindi mi aspetto una squadra rognosa da affrontare e ben compatta, ma il nostro cammino deve andare avanti."

Sullo stadio: "Sono sicuro che alla fine sarà bellissimo e vedremo un Franchi inedito ed all'avanguardia, quello che mi preoccupa sono i tempi con cui verrà concluso. Per me doveva farlo un privato però ormai questa possibilità è svanita. Non credo nemmeno che iniziare in trasferta il prossimo campionato aiuterà ad accelerare la questione che rimane lunga e complessa. Menomale hanno tirato i rigori sotto la ferrovia perché la Fiesole sembra un porto e chiaramente in TV lo si nota, quindi è stato meglio così. Per decoro metterei una copertura però dicono che non si può perché i costi sono alti."

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