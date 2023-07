Casini: “Bagno a Ripoli nella storia della Fiorentina. Ci faremo trovare pronti per questa sfida”

Bagno a Ripoli in festa per accogliere l’arrivo della Fiorentina. Il palazzo comunale in queste sere illuminerà la facciata di viola in segno di benvenuto per il club gigliato. Numerose bandierine viola saluteranno l’arrivo della società lungo via Roma, mentre i commercianti del centro commerciale naturale hanno addobbato le vetrine a tema Fiorentina. «Bagno a Ripoli entra a far parte della storia della Fiorentina – dichiara il sindaco Francesco Casini -. Il Viola Park porterà il nome di Bagno a Ripoli nel mondo, ci faremo trovare pronti per questa sfida importante». Lo scrive La Nazione.

