Casini: “Parcheggio Viola Park? Chi non lo vuole pensa solo a far polemica. Non spenderemo un euro come Comune”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato durante il consiglio comunale del Viola Park, futura casa della Fiorentina. Questo quanto riportato da QuiAntella: “Il parcheggio servirà in primis ai cittadini, perché con il Viola Park si creeranno esigenze di mobilità e sosta che se non gestiti ricadranno sulle spalle dei ripolesi. Quindi, chi non vuole il parcheggio non pensa ai cittadini, ma solo a polemizzare. Noi come Comune non spenderemo un euro, perché stiamo da sempre lavorando a una soluzione nuova e alternativa che interessa un’area che non necessita di interventi. Infatti, come tutti sanno, non abbiamo mai stanziato risorse”.