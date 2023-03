Casini: “Dovrebbe essere certo che il ritiro della Fiorentina si farà al Viola Park, non dipende da me”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, paese dove sorgerà il Viola Park, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Sul ritiro della Fiorentina noi lavoriamo perchè il ritiro dovrebbe essere certo a Bagno a Ripoli, stiamo lavorando per questo con la Fiorentina. L’avanzamento dei cantieri e dei lavori lo sa solo la società e chi sta lavorando li, da fuori si vede un cantiere in grande fermento che migliora sempre di più anche dal punto di vista estetico, adesso stanno piantando gli alberi ed è sempre più bello. Il ritiro è nelle nostre intenzione, insieme con la Fiorentina, di farlo a Bagno A Ripoli.

Per il trasporto possiamo spostare, per questa estate, alcune linee del 23 per portare più gente possibile al Viola Park. Questo è un primo impegno, assolutamente fattibile e forse anche obbligatorio per alcuni lavori nel centro della città. Stiamo lavorando con il comune di Firenze anche per velocizzare i lavori per le piste ciclabili, cosi da permettere a chi vuole anche di raggiungere in bici il nuovo centro sportivo

Sul nuovo stadio vediamo come sono organizzati i cantieri, aspettiamo quello che dirà la Fiorentina, il lavoro sta portando ottimi risultati dentro e fuori dal campo con una grande sinergia tra pubblico e privato. Poi il club saprà scegliere dove giocherà la squadra per far continuare la crescita che stiamo vedendo. Il tifoso nell’ambito serie A non è secondario, credo che verranno studiate tutte le soluzioni migliori”

LE GARE DI COPPA DELLA FIORENTINA A REGGIO EMILIA?