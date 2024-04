Nasce il parcheggio del Viola Park: 4 ettari, terreno permeabile, autoproduzione di energie e luci

In occasione della presentazione della FacolCup, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha preso la parola rispondendo alle domande dei media presenti, queste le sue parole nel quale ha anche annunciato l’inizio dei lavori per il parcheggio del Viola Park che sarà pronto a partire da luglio:

“Grande evento che nasce nel tempo quando ancora c’era il direttore Barone che l’aveva sposato come progetto. La fiorentina conferma questa bella adesione ed è bello che le facoltà dell’Università di Firenze si sfidino in finale sul campo Davide Astori. Un bell’evento di Sport, di Università e di giovani che siamo contenti sia a Bagno a Ripoli. Il direttore era sempre entusiasta quando erano presenti i giovani. Questa però è anche la storia di Commisso perché il calcio è stato parte fondamentale della sua vita che glia ha permesso di studiare alla Columbus University. Quindi è un cerchio che si chiude. Noi siamo felici che questo evento sia ospitato a Bagno a Ripoli, sia al Viola Park che al centro sportivo Andrea Pazzagli che da anni ospita questo evento e questo gruppo di giovani bravissimi. Aspettiamo tanti giovani a sfidarsi in questa competizione

La dedica fatta dalla squadra ieri a Barone e alla sua famiglia è stata bellissima. Ero presente l’ho vista e la famiglia era commossa. Sia allo stadio che al Viola Park ci si aspetta sempre di vederlo arrivare. È stato un mese difficile per la Fiorentina e per tutti i collaboratori, manca moltissimo. Ma tanti in città ne sentono la mancanza. Quando entro qui faccio fatica a pensare che quattro anni fa qui sotto c’era una discarica abusiva e oggi c’è questa meravigliosa struttura. Questo è il suo lascito. Lascia la sua determinazione perché il Viola Park se c’è è merito suo.

Per quanto riguarda il parcheggio del Viola Park vi posso dire che nei prossimi giorni inizieranno materialmente i lavori, sarà uno spazio di 4 ettari, i primi lavori propedeutici sono già iniziati. Questo parcheggio sarà ad alta sostenibilità con terreno che resta permeabile, con minima infrastrutturazione e auto produzione di energia e con impianto di illuminazione a led. Deve essere pronto per il prossimo ritiro e quindi per luglio. Qui c’è stato un ottimo rapporto tra la Fiorentina e l’amministrazione comunale nell’attivare un nuovo percorso normativo per la costruzione di questi parcheggi temporanei ad uso pubblico”.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI