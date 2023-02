Sind. Bagno a Ripoli annuncia: “Viola Park verrà inaugurato a fine marzo-inizio aprile”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini ha parlato ai microfoni di Italia7 in merito al Viola Park. Queste le sue parole: “Per il Viola Park la Fiorentina ha messo obiettivi addirittura più ambiziosi ma credo che fine marzo-inizio aprile possa essere il periodo giusto per l’inaugurazione, poi la data precisa la deciderà la dirigenza viola. Saremo ben felici di essere presenti in questo passaggio che sarà sicuramente storico per la storia del del club viola. La Fiorentina non ha mai avuto un centro sportivo di proprietà”.

Qual è la situazione dei parcheggi?

“Per l’inaugurazione il parcheggio scambiatore, che è il parcheggio della tramvia, non ci sarà. Ci sarà invece un parcheggio provvisorio per tutte le esigenze di mobilità della zona, quindi non ci sarà un problema assolutamente della sosta. Il parcheggio scambiatore arriverà poi con il progetto della tramvia. Nel parcheggio saranno presenti circa 200 posti più anche altri ulteriori servizi di trasporto di trasporto pubblico”.

