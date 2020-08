Sind. Bagno a Ripoli: “Stop al centro sportivo? No, lo slittamento dei lavori sarà minimo. Rassicuro Commisso”

Questo pomeriggio nella conferenza stampa in collegamento da New York, Commisso ha minacciato di abbandonare la costruzione del nuovo centro sportivo se entro settembre non si sbloccano i lavori.

“Niente fa pensare ad un possibile stop – ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini a Radio Bruno -. Il soprintendente è stato chiarissimo la scorsa settimana. Le richieste avanzate sono accoglibili. Commisso ovviamente non sa tutte le varie dinamiche che ci sono in Italia, abbiamo ottenuto diverse cose in nove mesi, questo è positivo. Rassicuro il presidente ed i tifosi viola. USA? Lì l’iter è più facile e veloce, ci sarà un minimo slittamento nell’inizio dei lavori”.