Sindaco Bagno a Ripoli chiarisce: “Il parcheggio della tramvia sarà per tutti e non solo per la Fiorentina”

Il Viola Park continua a far discutere. Dopo gli assembramenti verificatisi nei giorni scorsi sul ciglio della strada da parte di genitori e curiosi per assistere alle partite delle giovanili viola, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha firmato un’ordinanza per ribadire il divieto di sosta e di fermata dei veicoli lungo la Sp 34 via di Rosano. Con lo stesso provvedimento si vieta lo stazionamento di persone a bordo strada, lungo la banchina nel tratto compreso tra il Km 1+600 e il Km 0+900. Il tutto perché al nuovo centro sportivo della Fiorentina manca ancora l’agibilità per far entrare tifosi e parenti dei giovani calciatori. Scrive FirenzeToday.

“La vicenda è questa – commenta il sindaco – il progetto del Viola Park è fatto di sette progetti. Di questi, sei hanno avuto l’agibilità da luglio, tanto che dentro ci si allena, ci sono uffici e tutto va a pieno regime. Il problema è sui due mini stadi, quindi l’agibilità del pubblico spettacolo, e al momento su questo ultimo progetto sono emerse delle difformità. Per questo a luglio la Fiorentina ha scelto il percorso della deroga e il percorso autorizzativo per l’agibilità è passata alla Commissione provinciale pubblico spettacolo istituita presso la Prefettura. Tuttavia, vedendo che i tempi di questo percorso erano più lunghi, la Fiorentina, in accordo col Comune, ha poi deciso di rinunciare alle deroghe e di tornare al progetto originale e di rimandare la decisione dell’agibilità al Comune di Bagno a Ripoli e alla commissione comunale”.

Tutto questo in data 25 agosto, quando il Comune di Bagno a Ripoli ha istituito le commissioni, che si svolgeranno una quest’oggi, 8 settembre, e una il 12 settembre, che avrà il compito di dare il giudizio finale. Intanto la Fiorentina ha presentato la documentazione per la sanatoria al Genio Civile martedì 6 settembre. Adesso la speranza è che la pratica venga chiusa entro il 12, anche se presumibilmente ci sarà bisogno di qualche giorno in più.

Quindi quando potrebbe esserci la fatidica data per l’inaugurazione del Viola Park? “Questo non lo so – continua Casini – bisogna chiederlo alla Fiorentina. Noi stiamo facendo il massimo per avere l’autorizzazione finale il prima possibile in modo che la società dal giorno dopo potrà decidere la data”. Oltre all’agibilità, una delle questioni più scottanti è quella relativa al parcheggio della tramvia, che la Fiorentina sperava di avere a disposizione entro l’apertura del centro sportivo. “Il Comune di Bagno a Ripoli ha messo a disposizione un parcheggio da 200 posti già da luglio. Poi c’è un ulteriore parcheggio che non è della Fiorentina ma della tramvia – precisa il sindaco -. Il parcheggio scambiatore ha ovviamente un uso pubblico, quindi può essere tranquillamente utilizzato anche da chi va al Viola Park. Va fatta però chiarezza: quello è il parcheggio della tramvia, che sta nei piani ormai dal 2016, e che è un progetto gestito dal Comune di Firenze. Quindi non sarà un parcheggio adibito solo per il Viola Park, ma che sarà utile per tutti i cittadini. Speriamo ovviamente che possa esserci un’accelerazione da parte del comune di Firenze che gestisce l’appalto della Tramvia incluso il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli che sarà la prima opera di tutto il progetto del tram. Ma certo non possiamo dire che quello sia un parcheggio della Fiorentina. Intanto davanti al Viola Park il comune di Bagno a Ripoli ha messo a disposizione un parcheggio da oltre 200 posti già dal luglio scorso”.

Nonostante qualche incomprensione, il rapporto tra il Comune di Bagno a Ripoli e il presidente Rocco Commisso è continuo e sereno: “Il presidente è molto diretto e schietto, ed è la cosa che più mi piace di lui. Ci sentiamo in continuazione, c’è un rapporto genuino e grande stima da entrambe le parti. Sappiamo che è una persona molto diretta, ma è anche questo il bello del presidente Commisso”. Scrive FirenzeToday.