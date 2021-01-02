Casini: "Spero che si possa mettere la prima pietra entro i primi di febbraio"

Casini vuole costruire al più presto il centro sportivo della Fiorentina.

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha rilasciato un'intervista a Lady Radio e ha parlato della costruzione del nuovo Centro Sportivo.

Queste le sue dichiarazioni: "Spero che possa essere messa la prima pietra entro i primi di febbraio. Realizzarlo entro 12 mesi penso che sarebbe una grande impresa. Quello di Commisso è un progetto ambizioso, un investimento che ce l’hanno solo il Tottenham e il Real Madrid. Sarà un centro sportivo dotato di tante componenti, è un investimento enorme e spero si possa realizzare entro 12 mesi. La variante urbanistica è già stata fatta e la richiesta del permesso a costruire è già arrivata. Entro la fine del mese rilasceremo il permesso, poi la Fiorentina potrà iniziare a fare i lavori".

TUTTOSPORT, CAICEDO E TORREIRA VERSO LA FIORENTINA?

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