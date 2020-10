Casini: “Centro sportivo? Noi abbiamo fatto “fast, fast, fast” ora tocca a Commisso e alla Fiorentina”

“È una giornata importante – ha detto Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli alla conferenza stampa – questa dove presentiamo il progetto definitivo del nuovo centro sportivo della Fiorentina. In 10 mesi approveremo la variante urbanistica, può rappresentare l’esempio di come le Pubbliche Amministrazioni possano collaborare insieme. Questa è un’idea che sta divenendo realtà. Tutto è nato grazie a coloro che sono qui oggi, primo fra tutti il patron Rocco Commisso, lo ringrazio per la fiducia data al nostro Comune. Qui investirà 75 milioni di euro. Il contributo finale della Soprintendenza è stato fondamentale, architettura precisa e attenzione ai dettagli. Questo progetto sarà un esempio. Abbiamo lavorato “fast, fast, fast” come ha sempre detto Commisso, ora tocca a lui e alla Fiorentina, ora sta a lui far veloce”.

