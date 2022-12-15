Casini: "Bocciatura spalmadebiti? Non mi risulta. Il governo ci sta lavorando, aspettiamo di capire come"

Sembrava ormai bocciato l'emendamento per la rateizzazione dei debiti, ma Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, riapre lo scenario. Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea...

Sembrava ormai bocciato l'emendamento per la rateizzazione dei debiti, ma Lorenzo, presidente della, riapre lo scenario. Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna, ha così parlato della rateizzazione: "In realtà, dalle interlocuzioni istituzionali non c'è stato alcuno stop a voler risolvere il problema dei pagamenti sospesi di tutto lo sport. Il governo ci sta lavorando, siamo in attesa di capire come. Non farei confusioni con eventuali pareri negativi o bocciature di singoli emendamenti rispetto ai propositi del governo. Il ministro Abodi ha mostrato consapevolezza di voler risolvere il tema nell'ambito degli strumenti a disposizione".

LA RIVELAZIONE DI CASSANO AGLI STREET CLERKS

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