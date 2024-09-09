Casini: "In Serie A c'è molta attenzione alla sostenibilità anche grazie al contributo della Fiorentina"

Il presidente della Serie A ha parlato alla stampa dopo l'assemblea di Lega, menzionando anche la Fiorentina e Commisso

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto in sala stampa a margine dell'assemblea generale della Lega, illustrando i temi trattati. Tra questi, c'è anche stato un accenno alle parole di Commisso e alla Fiorentina, dopo gli attacchi del presidente gigliato a Inter, Milan e Juventus. Queste le parole di Casini a riguardo:

"Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c'è molta attenzione alla sostenibilità. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta". Lo riporta TMW.

LA RISPOSTA DELL'AD DELL'INTER A COMMISSO

https://www.labaroviola.com/lad-dellinter-risponde-a-commisso-abbiamo-sempre-rispettato-le-regole-e-continueremo-a-farlo/267548/